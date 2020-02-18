Госавтоинспекция проводит сразу три спецмероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные мероприятия на территориях Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.
Как сообщается, на Гомельщине внимание ГАИ будет направлено на соблюдение водителями правил остановки и стоянки во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, в поле зрения окажутся автомобили, мешающие движению и работе машинам оперативного назначения.
Акция «Беспрепятственный проезд!» продлится по 26 февраля и пройдет как в областном центре, так и в крупных городах региона.
В ГАИ напоминают, что нарушение ПДД в этой части грозит предупреждением или штрафом в размере одной базовой величины (при повторном — двух базовых величин).
На Гродненщине в целях привлечения внимания к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма ГАИ по 24 февраля проводит акцию «Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!».
В дорожной милиции сообщили, что в прошлом году в регионе в ДТП погибли двое детей (оба ребенка были пассажирами), 22 ребенка-пассажира получили травмы и увечья также. В этом году травмы получили трое детей-пассажиров.
В ГАИ напоминают, что каждый автомобиль, где находится ребенок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащен детским креслом (исключение — перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров — они должны использовать штатные ремни безопасности).
Экипажи ДПС будут нести службу в местах, куда чаще всего родители привозят детей (детсады, школы и поликлиники).
Детская безопасность будет в центре внимания и ГАИ Могилевщины. На территории области по 21 февраля будет проводиться акция «Безопасными дорогами детства».
Также ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила:
- водителям, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки, чтобы в случае необходимости пропустить пешехода.
- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;
- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.