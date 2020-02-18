Госавтоинспекция проводит сразу три спецмероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные мероприятия на территориях Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Как сообщается, на Гомельщине внимание ГАИ будет направлено на соблюдение водителями правил остановки и стоянки во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, в поле зрения окажутся автомобили, мешающие движению и работе машинам оперативного назначения.

Акция «Беспрепятственный проезд!» продлится по 26 февраля и пройдет как в областном центре, так и в крупных городах региона.

В ГАИ напоминают, что нарушение ПДД в этой части грозит предупреждением или штрафом в размере одной базовой величины (при повторном — двух базовых величин).

На Гродненщине в целях привлечения внимания к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма ГАИ по 24 февраля проводит акцию «Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!».

В дорожной милиции сообщили, что в прошлом году в регионе в ДТП погибли двое детей (оба ребенка были пассажирами), 22 ребенка-пассажира получили травмы и увечья также. В этом году травмы получили трое детей-пассажиров.

В ГАИ напоминают, что каждый автомобиль, где находится ребенок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащен детским креслом (исключение — перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров — они должны использовать штатные ремни безопасности).

Экипажи ДПС будут нести службу в местах, куда чаще всего родители привозят детей (детсады, школы и поликлиники).

Детская безопасность будет в центре внимания и ГАИ Могилевщины. На территории области по 21 февраля будет проводиться акция «Безопасными дорогами детства».

Также ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила: