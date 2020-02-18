Лукашенко объявил призыв в армию

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В Беларуси объявлен весенний призыв на срочную службу в армии.

Фото из архива Министерства обороны носит иллюстративный характер

Как сказано в указе Александра Лукашенко, в феврале-мае на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны совершеннолетние белорусы, не имеющие права на отсрочку, а также утратившие это право.

Как отметили в пресс-службе главы государства, призыв позволит «обеспечить потребности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве».

Этим же указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.
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Тэги: весенний призыв белорусская армия призыв в армию Персона: Александр Лукашенко

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