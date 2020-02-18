Если Россия нападет на Беларусь: глава МИД Украины дал ценный совет Лукашенко

«Беларусь ждут сложные времена», — такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

«Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я им уже не под запись сказал, что, если они хотят остаться независимыми, их ждет такая же война, такие же проблемы и такие же страдания, через которые сейчас проходим мы, они мне не поверили. Возможно, сейчас они бы уже меньше сомневались», — заявил Пристайко в интервью чешскому журналу Respekt.

На прямой вопрос «Когда будет война в Беларуси?» глава МИД Украины ответил: «Конечно же, я все еще надеюсь, что ошибаюсь. Белорусы — спокойные и терпеливые люди. Только мы тоже были спокойные и терпеливые, однако терпеть можно лишь до того момента, пока вас не начнут убивать. Потом начнете убивать и вы. Даже если той другой сильнее, но что вам остается?»

По утверждению Пристайко, Александру Лукашенко «несколько раз говорили, что белорусские солдаты будут воевать». «Наш же совет звучит так: если на вас нападет Россия, у вас есть две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть. Или же сразу начать воевать», — сказал дипломат.

Пристайко подчеркнул, что Украина не может жаловаться на Беларусь. «Недавно мы были там с визитом, Лукашенко был несколько месяцев назад в Киеве. И это всегда был очень содержательный разговор, хотя эта фраза и звучит как заезженное клише, я знаю», — отметил дипломат.

«Для нас и Беларуси было важно, что мы смогли поделиться нефтью, которую нашим двум странам наши общие российские друзья прекратили поставлять в начале жатвы», — добавил Пристайко, не пояснив, что имеет в виду (возможно — запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из России в Украину, вступивший в силу 1 июня 2019 года).

Ранее Naviny.by писали, что известный российский политолог и общественный деятель Андрей Пионтковский заявил, что «все оперативные планы» по нападению России на Беларусь «готовы и давно разработаны».

По его словам, «совершенно очевидно, что вариант силового решения украинского вопроса рассматривался серьезно, а чтобы два раза не вставать, будет решено и с Беларусью».

В то же время, подчеркнул эксперт, «операция по поглощению Беларуси» хотя и «технически осуществима в краткосрочном плане», «неприятие этой идеи массовое будет очень серьезное».