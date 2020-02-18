Через пять лет Минск перейдет на водоснабжение из артезианских источников?

По словам начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Антона Голоскока, к 2025-му столица полностью перейдет на водоснабжение из артезианских источников.

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На пресс-конференции 18 февраля он заявил, что сегодня стоит задача обеспечить артезианской водой Фрунзенский район и часть Московского.

Он утверждает, что «нам понятно, как технически произвести перевод на подземные источники».

Голоскок подчеркнул, что до реализации задачи продолжится хлорирование водопроводной воды, получаемой из поверхностных источников.

«Отказаться от хлорирования такой воды мы не можем. Это вынужденная мера, которая позволяет выполнять нормы санитарного законодательства. Крупные города Европы используют хлор для обеззараживания воды», — отметил специалист.

Начальник производства «Минскводоканала» сообщил, что сегодня предприятие посетила французская делегация. Ее представители, по словам Голоскока, отметили, что «вода в Минске на вкус качественнее, чем у них в Париже».

«Мы достаточно часто это слышим от наших гостей. Конечно, вода из артезианских источников и поверхностных сильно отличается на вкус и запах», — отметил представитель предприятия.

На вопрос, будет ли в столице развиваться сеть фонтанчиков с питьевой водой, Голоскок ответил: «У нас есть фонтанчики в городских парках, ведется работа, чтобы их стало в городе больше. Мы поддерживаем идею увеличения количества фонтанчиков и рассматриваем возможности их установки рядом с такими объектами, как, например, велодорожка. Этот вопрос прорабатывается, думаю, что вскоре он будет решен».

По информации специалиста, в ведении «Минскводопровода» 3,1 тыс. км водопроводных сетей, 15 водозаборов, одна станция, поставляющая воду из поверхностных источников (обеспечивает 30% объема водоснабжения). Ежесуточно город потребляет 450 тыс. куб. метров воды.

«Вся вода полностью соответствует требованиям санитарно»гигиенического законодательства», — заверил начальник производства.