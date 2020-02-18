«На мандарине не говорим». Гонконгский ресторан решил обслуживать лишь кантоноязычных

Владельцы популярной сети ресторанов в Гонконге, которые поддерживали антиправительственных демонстрантов, заявили, что персонал будет обслуживать только гонконгцев «и друзей из Тайваня», хотя это незаконно.

Оператор Kwong Wing Catering пошел на этот шаг, чтобы обезопасить себя во время вспышки в Китае коронавируса, сообщает South China Morning Post .

Комиссия по равным возможностям рекомендовала сети отказаться от такого решения, но владельцы настояли, что персонал продолжит говорить лишь на кантонском диалекте.

В сообщении на Facebook владельцы повторили свое утверждение: «Заказы можно делать только на кантонском диалекте, и они [официанты] не будут объяснять меню. Приносим свои извинения за неудобства».

Кантонский диалект употребляется жителями Гонконга в повседневной жизни. Он имеет много общего в лексике и грамматике с мандарином, но они взаимонепонятны носителям из-за разницы в произношении.