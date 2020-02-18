Путин подписал указ об увольнении Суркова

Путин подписал указ об увольнении одного из главных идеологов Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил 25 января, что Сурков «ушел с государственной службы» «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Сурков официально занимался вопросами урегулирования ситуации на Донбассе и социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. Советник Путина занимался политической составляющей самопровозглашенных Л/ДНР, неоднократно публично высказывал симпатии в их адрес. Называл убитого главаря ДНР Захарченко «братом» и «героем».