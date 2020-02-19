Новые температурные рекорды зафиксированы на 35 метеостанциях

Второй день подряд на белорусских метеостанциях фиксируются рекорды тепла. 18 февраля обновлены максимумы в Минске и еще на 34 метеостанциях.

Фото pixabay.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , 17 прежних рекордов датировались 18 февраля 1995 года, 11 — 2002-го, семь — 2014-го. Еще два рекорда повторились (1974 и 2002 годов).

В столице воздух прогрелся до 9,2 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд составлял 6,1 градуса (относился к 2002 году).

Теплее всего было в Пинске — 10,5 градуса. Здесь повторен экстремум 46-летней давности. В пятерку метеостанций, где зафиксированы самые высокие температуры, вошли также Ивацевичи — 10,4 (8,4 в 1995 году), Барановичи — 10 (7 в 1995-м), «Полесская» в Лунинецком районе — 10 (8,5 в 1995-м) и Лепель — тоже 10 градусов (5,2 в 2002 году).

Рекорды дня обновились повсеместно в Витебской и Минской областях и на подавляющем большинстве метеостанций в Брестской, Гродненской и Могилевской. В то же время в Гомельской области все максимумы устояли (только в Жлобине повторен экстремум 18-летней давности — 8,1). Рекорд для всей территории страны — 12,7 градуса в Брагине в 2002 году.

Накануне, 17 февраля, максимумы дня обновились на 44 метеостанциях — всех, кроме Бреста, Гомеля и Горок (речь о тех, которые учитываются одновременно оперативно и в электронном архиве на meteoinfo.by). В Гродно, Пружанах и Дрогичине воздух прогрелся до плюс 12,6 градуса, а на территории гродненского аэропорта — до 12,7.

Предыдущие рекорды тепла фиксировались в Беларуси 1 и 2 февраля. Всего с начала месяца обновлено 125 температурных максимумов. В январе было девять дней с рекордами тепла (3-го, 15—17-го, 20—22-го, 24-го и 25-го), в декабре 2019-го — 11 (9-го, 11-го, 12-го, 16—19-го, 21—23-го и 25-го).

19 февраля температура немного понизится, но останется выше климатической нормы. В Минске ожидается плюс 4-6 градусов. Может быть побит рекорд дня, который составляет 6 градусов (зарегистрирован в 1998 году).