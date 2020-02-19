Источник: Кремль решил наказать за провал плана «Крым-2» для Беларуси

Одним из вариантов транзита власти в России после 2024 года было объединение с Беларусью. Такое мнение в очередной раз высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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Вечером 18 февраля в эфире программы «Особое мнение» он заявил, что об этом варианте «все прекрасно знают»:

«Мы это все хорошо понимаем, знаем, и нечего тут лицемерить. Этот вариант не прошел. Он был, конечно, более красивым и симпатичным, такой Крым-2. Империя распалась, время разбрасывать камни, время собирать камни. Преодолеваем разруху и собираем народы под сенью Москвы. Не получилось. Обидно».

По его мнению, в Кремле перешли к так называемому плану-2, а за провал плана-1 решили наказать.

«Тех, кто сорвал план, — накажем. Публично. Высечем. Розгами. За горло возьмем, придушим. Высекли, показали, но жить-то дальше как-то надо», — заявил Венедиктов, описывая логику российских властей по продолжению контактов с официальным Минском.

«План А (объединение с Беларусью. — БелаПАН) всегда лежит в папочке. Папочку отложили. Надо будет — достанем. Когда придушенного выпустим, перейдем к разговору снова», — предположил развитие событий главный редактор «Эха».

Венедиктов отказался комментировать высказывания министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который в интервью чешскому журналу Respekt не исключил войну между Россией и Беларусью:

«Вот я еще не дорос до того, чтобы комментировать аж самого министра иностранных дел Украины. Чего они там себе придумывают, я не готов комментировать. Может и бомж с улицы это сказать».