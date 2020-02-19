Шепелев ушел с «Первого канала»

Белорус Дмитрий Шепелев написал, что прекратил сотрудничество с российским телеканалом.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на "Первом". Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Это было замечательное путешествие», — цитирует kino.mail.ru слова Шепелева.

На «Первом канале» Дмитрий работал более десяти лет, вел программу «На самом деле», передачи «Достояние республики», «Минута славы» и «Можешь? Спой!» Ранее ведущий запустил собственное онлайн-шоу «Папки», которое посвящено воспитанию детей.