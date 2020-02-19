Гродненские активисты подали уведомление о праздновании Дня Воли 21 марта

Об этом сообщил БелаПАН заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.

«Подали уведомление на место, которое выделено горисполкомом для массовых мероприятий. Количество участников указали до 1000 человек, а сколько придет, зависит от организаторов», — сказал Саранчуков.

Он отметил, что мероприятие будет проводиться в формате городского фестиваля — с организацией точек общепита, торговыми и детской площадками, выступлениями реконструкторов.

«Будет и политическая, и неполитическая составляющая. Понятно, что мы не можем игнорировать происходящее в стране. Но это будет не классический концерт, митинг или пикник. Будет формат фестиваля, без акцента на сцену, планируем много площадок, чтобы люди не просто слушали концерт, а максимально участвовали в разных мероприятиях», — пояснил Саранчуков.

Как сообщил политик, праздником занимается команда гродненских активистов, которые ранее уже организовывали подобные мероприятия.

В 2019 году празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики прошло в Гродно 23 марта. Тогда на концерт пришло более 4 тысяч человек.