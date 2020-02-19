Гродненские активисты подали уведомление о праздновании Дня Воли 21 марта

/ Общество
Просмотров: 27

Об этом сообщил БелаПАН заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.

«Подали уведомление на место, которое выделено горисполкомом для массовых мероприятий. Количество участников указали до 1000 человек, а сколько придет, зависит от организаторов», — сказал Саранчуков.

Он отметил, что мероприятие будет проводиться в формате городского фестиваля — с организацией точек общепита, торговыми и детской площадками, выступлениями реконструкторов.


День Воли-2019 отпраздновали в Гродно — второй столице БНР

«Будет и политическая, и неполитическая составляющая. Понятно, что мы не можем игнорировать происходящее в стране. Но это будет не классический концерт, митинг или пикник. Будет формат фестиваля, без акцента на сцену, планируем много площадок, чтобы люди не просто слушали концерт, а максимально участвовали в разных мероприятиях», — пояснил Саранчуков.

Как сообщил политик, праздником занимается команда гродненских активистов, которые ранее уже организовывали подобные мероприятия.

В 2019 году празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики прошло в Гродно 23 марта. Тогда на концерт пришло более 4 тысяч человек.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День Воли-2020 День Воли белорусская оппозиция Персона: Вадим Саранчуков Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

В Минске пятый раз митинговали против союза с Россией

В Минске пятый раз митинговали против союза с Россией

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Говорит с оппозицией. Чем известен новый идеолог Администрации Лукашенко

Говорит с оппозицией. Чем известен новый идеолог Администрации Лукашенко

День Воли остается для Лукашенко чужим

День Воли остается для Лукашенко чужим