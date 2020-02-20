«Лейпциг» победил «Тоттенхэм», «Аталанта» — «Валенсию» в матчах ЛЧ

Первые встречи соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов завершились ночью 20 февраля.

Английский клуб на «Тоттенхэм Хотспур» уступил гостям из Германии со счетом 0:1. Победу «Лейпцигу» принес гол Тимо Вернера с пенальти. Ответный матч пройдет 10 марта в Лейпциге.

Бергамская «Аталанта» в соседнем Милане разгромила «Валенсию» — 4:1. Дубль оформил защитник Ханс Хатебур: на 17-й и 64-й минутах. Между этими голами у хозяев также забивали Иличич на 43-й и Фройлер на 58-й. Гости усилиями Черышева на 67-й минуте смогли отквитать лишь один мяч. Ответный матч пройдет 10 марта в Валенсии.