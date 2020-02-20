В Минске третий день подряд фиксируется рекорд тепла

На 35 метеостанциях страны обновились максимумы, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

21 прежний рекорд датировался 19 февраля 1998 года, три — 1995-го, два — 2002-го, один — 2014-го, семь — 1961-го, один — 1950-го. 70 лет продержался рекорд в Житковичах — 8,5 градуса выше нуля. Новый максимум — 8,9. Этот райцентр Гомельской области оказался вчера самым теплым местом в стране.

Еще два рекорда повторились, в том числе относящийся к 1914 году (7,9 градуса в Марьиной Горке).

В Минске воздух прогрелся до 6,6 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд составлял 6 градусов (зарегистрирован в 1998 году). Обновились экстремумы в Гродно — 7,3 (7,1 также 22 года назад), Могилеве — 7,2 (6,6 в 1961 году), Витебске — 5,5 (5 в 1961-м).

Рекорды дня практически повсеместно обновились в Витебской, Минской и Могилевской областях; на большинстве метеостанций Гомельской области, на половине — в Брестской, на 40% — в Гродненской (речь о тех, которые учитываются одновременно оперативно и в электронном архиве на meteoinfo.by). Максимум для 19 февраля по-прежнему составляет 9,6 градуса (отмечен в 1950 году в Бресте).

Таким образом, из 19 дней февраля пять были с температурными рекордами (1-е, 2-е, 17—19-е). С начала месяца зарегистрировано 160 новых максимумов тепла. В январе было девять дней с рекордами, в декабре — 11.

В ближайшие дни теплая для этого периода погода сохранится. 20 февраля в Минске ожидается плюс 4—6 градусов. Может быть побит рекорд дня, который составляет 5,7 градуса (зарегистрирован в 1998 году). Сегодняшний день станет, скорее всего, последним, когда в стране будут зафиксированы новые максимумы тепла: исторические показатели за 21 февраля и последующие дни значительно выше, чем за 17—20 февраля.