Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе

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Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.


Цены производителей продукции растениеводства в январе выросли на 4,1%

В пятерку лидеров по инфляции вошли Армения (1,3%), Беларусь (0,86%), Грузия, Казахстан (по 0,7%) и Молдова (0,63%).

Далее следуют Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (по 0,6%), Латвия, Литва, Россия (по 0,4%) и Украина (0,2%). В Эстонии цены снизились на 0,4%. По Туркменистану данные традиционно отсутствуют.

В январе прошлого года инфляция в Беларуси была почти такой же, как и в январе нынешнего (0,88%), однако тогда она заняла седьмое место на территории бывшего СССР по этому показателю.

В 2019 году Беларусь заняла шестое место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), в 2018-м — четвертое (5,64%), в 2017-м — девятое (4,59%), в 2016-м — третье (10,58%).
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Тэги: инфляция бывший СССР белорусская экономика потребительские цены

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