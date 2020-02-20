Два минских университета повышают плату за обучение

Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет повышают плату за обучение 1 марта.

Цены за обучение выросли для студентов 1—4-го курсов дневной и заочной формы обучения. Как говорится в опубликованных на сайтах вузов приказах ректоров, это связано с «изменениями условий оплаты труда работников и на основании произведенных расчетов».

В БГУ стоимость обучения повышена на 10—14% в зависимости от специальности. Обучение на историческом, физическом, химическом, механико-математическом факультетах, факультетах географии и геоинформатики, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий будет стоить от 3420 до 3760 рублей вместо 2994 и 3349; на факультете журналистики — 4180 рублей (ранее — 3642); философии и социальных наук — 3010 и 4180 рублей вместо 2636 и 3642; филологическом — 3010, 3240 и 4180 рублей (2636, 3514 и 4091); юридическом — от 4180 до 4570 рублей вместо 3.642 и 4183 рубля; международных отношений — 4460 и 4570 рублей (4022 и 4183). На биологическом факультете стоимость обучения выросла более чем на 500 рублей и составит 4180 рублей вместо 3642, на экономическом — более чем на 400 рублей до 4460 рублей (4022).

В БГЭУ рост цен составил от 2,6 до 3,9%. Если в начале года обучение для первокурсников здесь стоило от 828 на дистанционной форме обучения до 2564,40 рубля на дневной, то с 1 марта — от 861 до 2632,2 рубля.

Другие вузы пока не объявили о повышении цен на обучение.