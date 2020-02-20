Универсальный ответ на вопрос «Что подарить?»

Любой владелец бизнеса или топ-менеджер прекрасно понимает, что мотивация — двигатель прогресса:

замотивированный персонал готов свернуть горы и достигнуть целей;

благодарный ключевой партнер всегда поймет и войдет в ваше положение;

лояльный покупатель всегда придет к вам чаще и купит больше.

На рынке тысячи инструментов, которые решают эти задачи, но нет универсального решения, точнее, пока не было! Представляем вам сервис « Полезный подарок 360.by » — быстрое и эффективное решение подарков для вашей компании.

Что такое Полезный подарок 360.by ?

Полезный подарок — это универсальный промокод на скидку определенного номинала (10, 20, 50, 100 и 200 рублей) у партнеров в различных сферах.

Чем Полезный подарок заслужил свое название? Какие у него преимущества?

Полезность — обладатель сам выбирает, где использовать свой подарок.

Универсальность — разнообразие партнеров (сейчас их более 40) позволяет реализовать любую потребность обладателя подарка.

Доступность — в сервисе предложены промокоды различного номинала.

Удобство — просто дарить, где бы вы ни находились. Отсутствие дополнительных затрат на логистику, хранение и учет подарков.

Длительность — полезный подарок можно использовать в течение 180 дней.

Мгновенность — подарить подарок вы можете в течение 1 минуты, достаточно просто указать контакт и обладателю придет смс с промокодом.

Инструмент мотивации персонала

HR-специалисты хорошо знают историю: «Зачем мне подарили этот хлам» или «Пятая кружка, серьезно?». Очень сложно угодить всему коллективу. Но есть хорошая новость, с Полезным подарком 360.by вам больше не нужно думать, что подарить. Теперь ваши сотрудники будут выбирать себе действительно нужные презенты: бухгалтер Алла Ивановна — продукты в «Гиппо», а маркетолог Маша — маникюр в «Сплетнице», и обе получат свои подарки за считанные минуты.

Мнение профессионала:

«Каждый специалист хочет получать сувениры от компании, сделанные персонально для него, максимально учитывающие желания и стиль жизни. Но как это сделать, если у тебя в компании больше 100 человек? А если 1000? За время работы HR я часто слышала от людей фразы в стиле “лучше бы отдали деньгами”. Подарки и внимание должны быть индивидуальными и полезными. Ни индивидуальность, ни полезность не может быть одинаковой для всех. Здорово, что сейчас стали появляться инструменты, которые помогают компаниям сделать грамотные подарки для сотрудников, которыми они точно смогут воспользоваться. А не зеленый чай в красивой упаковке, который в лучшем случае передаривается дальше», — отметила Ксения Кручинина, HR, рекрутер, специалист по построению отношений с персоналом.

Инструмент поощрения покупателей

Сегодня просто скидкой клиента уже не удивишь, и кажется, что все приобрели по несколько наборов ножей, сковородок, подушек и чемоданов. Клиенты вовлекаются, только если ты предлагаешь им нужные персонализированные подарки.

Вам нужно увеличить средний чек? Хотите, чтобы ваш клиент совершал повторные покупки? Или вообще задумались о программе лояльности? Полезный подарок поможет вам решить эти задачи.

Промокод к различным партнерам нашего сервиса привлечет внимание к вашему продукту и удовлетворит любую целевую аудиторию. Простота покупки и реализации выдачи подарка клиенту (СМС, специальный лендинг) позволяет маркетологу быстро и эффективно запускать различные рекламные акции для клиентов.

Мнение профессионала:

«Мы видим эффективность акций, в которых клиент сам определяет, что именно хочет в качестве поощрения. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, невозможно угадать — “килограмм яблок или мандаринов”, а вот промокод в “Е-доставка”, где каждый выбирает сам — уже другое дело. Возможность выбора подарка самостоятельно позволяет удовлетворить интересы любой целевой аудитории. И, как показывает наш опыт сотрудничества с сервисом “Полезный подарок”, нам часто отдают предпочтение, и мы этому рады. Все-таки продукты на первом месте...)), — рассказал Евгений Шашкевич, директор по маркетингу е-dostavka.by.

Инструмент поощрения партнеров

Все понимают, что с ключевыми клиентами просто необходимо иметь хорошие отношения. Для этого важно быть внимательным, всегда поздравлять с праздниками, а иногда даже приходится решать оперативные косяки — извиняться за рабочие ситуации.

В интенсивной работе плед или термос не решит ситуацию, иногда счет идет на минуты. Нужен быстрый и 100% полезный вариант.

«Полезный подарок» выручает, ведь подарить его легко за считанные минуты, при помощи СМС, с широким выбором номиналов.

Мнение профессионала:

«Сразу начну с реального примера: мы собрали своих партнеров на кинопремьеру в Silver Screen и столкнулись с задачей — что подарить? А ведь это, на минуточку, 200 человек. В рамках презентации мы попросили зарегистрировать номера телефонов прямо в кинозале и буквально через три минуты все наши гости получили СМС с уведомлением о Полезном подарке. Эффект? Вышло быстро, удобно, полезно и технологически продвинуто. Я даже не хочу представлять себе, как мы везли бы в кинотеатр коробки с мерчем, как наши хостес раздавали бы все это и как потом половина зала “забыла” бы этот мерч после сеанса... И вам не советую)», — рассказала Евгения Полещук, менеджер проектов «360 медиа групп».

— Мы рады, что наш инновационный продукт востребован на рынке. Сейчас мы активно развиваем сеть партнеров для расширения спектра услуг и товаров, поэтому будем рады пообщаться с желающими вступить в наш сервис. На базе уже реализованных кейсов мы построили эффективные механики: через СМС-оповещение, через брендированный лендинг-page, интеграцию в личный кабинет пользователя на стороне клиента и как печатную брендированную продукцию. Мы открыты к новым вызовам для еще более эффективного внедрения технологии в интересах партнеров и их клиентов, — отметил Юрий Реут, директор «Реут Экспириенс», владелец сервиса Полезный подарок 360.by.