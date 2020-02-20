Могилевская милиция ищет «часового афериста»

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Неустановленный мужчина заходил в одно из кафе 16 и 17 февраля и обращался к работникам заведений с просьбой дать в долг денежные средства с целью срочной оплаты штрафа за совершенное ДТП.

По информации областного УСК, деньги мошенник обещал вернуть в тот же день, а в залог оставлял якобы дорогостоящие часы каждый раз одинаковой модели. Таким образом мужчине удалось завладеть деньгами трех потерпевших на общую сумму 450 рублей.

В его отношении возбудили уголовное дело.
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Тэги: аферист мошенник Город: Могилев

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