«Белавиа» начала получать компенсации за непоставленные «Боинги»

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Авиакомпания начала получать компенсации за не поставленные в срок самолеты нового поколения Boeing 737-MAX8, сообщил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров, отвечая на вопрос БелаПАН.


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По его словам, речь идет о компенсациях за не поставленные в 2019 году два авиалайнера новой модели от одной из двух американских лизинговых компаний, с которыми были заключены соответствующие контракты.

«Компенсационный механизм задействован. Конечно, если бы были сами самолеты, было бы значительно лучше. Но, тем не менее, компенсации мы получаем», — сказал он.
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Тэги: Белавиа Boeing-737 компенсация Персона: Анатолий Гусаров

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