«Белавиа» начала получать компенсации за непоставленные «Боинги»

Авиакомпания начала получать компенсации за не поставленные в срок самолеты нового поколения Boeing 737-MAX8, сообщил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров, отвечая на вопрос БелаПАН.

По его словам, речь идет о компенсациях за не поставленные в 2019 году два авиалайнера новой модели от одной из двух американских лизинговых компаний, с которыми были заключены соответствующие контракты.

«Компенсационный механизм задействован. Конечно, если бы были сами самолеты, было бы значительно лучше. Но, тем не менее, компенсации мы получаем», — сказал он.