Суд уточняет: осужденный в Беларуси российский священник оправдан не был

Как сообщалось накануне, освобожден из-под стражи российский священник Николай Киреев, который в Беларуси был осужден за сутенерство.

14 ноября 2017 года решением суда Железнодорожного района Витебска Киреев был приговорен к лишению свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу 30 января 2018 года.

13 августа 2019 года к осужденному была применена амнистия — ему снизили срок заключения на один год, а 22 августа 2019 года Киреев, как сообщила пресс-служба Верховного суда, «убыл в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания».

Пресс-служба Выборгской епархии РПЦ, на территории которой служил до задержания Николай Киреев, сообщила, что священник был «оправдан и освобожден».

Однако пресс-служба Ленинградского областного суда уточнила , что «данная информация является недостоверной».

«Апелляционным постановлением Ленинградского областного суда от 30 января 2020 года было отменено постановление суда первой инстанции в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации, в признании и исполнении приговора Республики Беларусь в отношении Киреева Н.А. на территории Российской Федерации отказано. Таким образом, оправдательный приговор Ленинградским областным судом в отношении Киреева Н.А. не выносился», — говорится в сообщении пресс-службы.