Вирус COVID-19 объединил Беларусь и Россию

Сергей Румас от имени правительства Беларуси поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за помощь в эвакуации из китайской провинции Хубэй десяти белорусских граждан.

Белорусов, пожелавших вернуться домой в связи с эпидемией коронавируса нового типа, вывезли спецрейсом Министерства обороны России 5 февраля.

Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Беларуси в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания.

Румас отметил, что «и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания».

Утром письмо с благодарностью за аналогичную же помощь Румас направил главе казахстанского правительства Аскару Мамину.

По информации посольства Беларуси в КНР, 2 февраля из провинции Хубэй спецрейсом была организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси, в ночь на 5 февраля — еще десяти.

В Китае заявляют о спаде числа выявленных новых случаев заражения. На утро 20 февраля Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о 394 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. В целом в стране вирус обнаружен у 74.576 человек, с начала вспышки в Китае погибли уже 2.118 человек. Случаи заражения за пределами КНР выявлены более чем в 25 странах.