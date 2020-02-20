Amnesty International выступила против расстрела Сергеля, обвиненного в убийстве восьмимесячного ребенка

За смертника Виктора Сергеля, приговоренного к смертной казни за жестокое убийство восьмимесячной девочки, высказалась Международная правозащитная организация Amnesty International.

Обращение с призывом активистов по всему миру писать в комиссию по помилованию при Администрации президента Беларуси размещено на сайте организации.

Авторы обращения отмечают, что после отклонения Верховным судом апелляционной жалобы обвиняемого «вскоре ему грозит неминуемая казнь».

«Сергель может обратиться к президенту Лукашенко с просьбой о помиловании, но это очень маловероятно», — отмечается в письме.

«Виктор Сергель был осужден за ужасное преступление, но ни одно государство не должно прибегать к смертной казни, каким бы ни было преступление. Смертная казнь — это самое жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, которому сегодня нет места ни в одной системе уголовного правосудия. Беларусь — единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, которая до сих пор осуществляет казни», — подчеркивает Amnesty International.

25 октября 2019 года жители Лунинца (Брестская область) Виктор Сергель и Наталья Колб были признаны виновными по пп. 2, 6, 13 и 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц).

Суд приговорил мужчину к смертной казни, женщину — к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима (максимальное возможное наказание для женщин в Беларуси).

Верховный суд 31 января рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело и оставил приговор без изменения.

По данным следствия, восьмимесячная девочка была обнаружена убитой с особой жестокостью в квартире ее родителей.

Как сообщалось, вечером 27 октября 2018 года 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти. Девочка была обезглавлена.

В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи, они были в состоянии алкогольного опьянения. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Беларусь остается единственной в Европе и СНГ страной, которая применяет смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания, помилован — всего один человек.

По информации правозащитников, в 2019 году было казнено как минимум два человека.

11 января Европейский союз в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее полной отмене, говорилось в заявлении Европейской службы внешних связей, сделанном после вынесения в Беларуси двух новых смертных приговоров. Евросоюз вновь заявил, что решительно выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах.