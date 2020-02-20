Российский эксперт о заводе в Бресте: надо запустить и потом сделать вывод о вредности

«Оценивать соответствие аккумуляторного завода под Брестом проекту можно только во время его работы», — заявил заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге Кирилл Фридман 20 февраля в Бресте на заседании круглого стола «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». Фридман был приглашен на него в качестве эксперта.

«Если завод не работает, оценить его вредность нельзя. Можно собираться этими столами не один раз, на любом уровне. Но оценивать мы будем только бумаги, — сказал специалист. — Завод нужно запустить, провести очень хороший мониторинг атмосферного воздуха и на натурных данных в населенных пунктах сделать вывод: безопасный он или небезопасный. Нужны факты».

Фридман высоко оценил проект аккумуляторного завода, который был ему прислан. По его мнению, «в проекте пятикратный запас прочности».

Еще один эксперт, заместитель главного инженера по экологической безопасности аккумуляторного завода ЗАО «Балтэлектро» (Санкт-Петербург) Борис Попов познакомил с опытом работы по обеспечению населения экологической информацией.

Круглый стол был организован ООО «АйПауэр» совместно с ОО «Экодом». В нем приняли участие представители местной власти, Брестского областного, зонального центра гигиены и эпидемиологии, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации СЭЗ «Брест», компании 1AK-Group, в которую входит ООО «АйПауэр».