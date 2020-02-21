В Беларуси 20 февраля побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

Четвертый день подряд в Беларуси, в том числе в столице, фиксируются температурные рекорды. 20 февраля, в отличие от трех предыдущих дней, обновлены не только локальные максимумы, но и рекорд дня для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , в Жлобине воздух прогрелся до плюс 10,7 градуса. Прежний экстремум был зафиксирован 20 февраля 1990 года в Бресте — 9,5 градуса. В самом Жлобине перекрыт рекорд 1998 года (6,2).

Выше 10 градусов была температура также в Василевичах — 10,6. Здесь пал максимум 95-летней давности (8,2). В Горках также перекрыт рекорд 1925 года (7,7 против 5,1). В Марьиной Горке, где термометр показал на максимуме 8 градусов, не устоял рекорд 1914 года (7,1).

В Минске при ясном небе воздух прогрелся до 7,4 градуса при прогнозе 4—6. До этого самым теплым в столице было 20 февраля 1998 года (5,7).

Обновились максимумы в Гомеле — 8,8 (6,8 в 1998 году), Витебске — 8,5 (4,4 в 2015-м), Могилеве — 9,4 (5,3 в 1998-м).

Всего зафиксировано 28 локальных рекордов (с начала февраля — 188). Их не было только в Брестской области и почти на всех метеостанциях Гродненской (за исключением Ошмян). Нарпротив, в Могилевской области рекорды отмечены повсеместно, в Витебской — на всех станциях, кроме Полоцка, в Гомельской — на всех, кроме Житковичей, в Минской — на 5 из 9 (учтены те, данные с которых одновременно есть на оперативных картах и в электронном архиве Белгидромета).

Таким образом, из 20 дней февраля шесть были с температурными рекордами (1-е, 2-е, 17—20-е). В январе было девять дней с рекордами, в декабре — 11.

В ближайшие дни теплая погода сохранится, однако новые рекорды маловероятны: исторические максимумы за 21 февраля и последующие дни значительно выше, чем за 17-20 февраля.