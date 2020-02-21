«Белпочта» внесла изменения в условия получения посылок

/ Общество
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Если физическое лицо забирает международную посылку дороже 22 евро и тяжелее 10 кг, а цена и вес посылки указаны не полностью или такие данные отсутствуют вовсе, получатель должен в электронном виде отправить дополнительные данные о себе.

Так, на сайте «Белпочты» нужно будет оставить ФИО, место проживания, паспортные данные, наименование, количество и стоимость товаров, сообщает агентство «Минск-Новости».

Узнать, нужно ли предоставлять дополнительную информацию, получатели посылок могут в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями».
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Тэги: Белпочта

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