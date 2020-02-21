Оскорбившую белорусский язык айтишницу Ольгу Малкину оштрафовали

Общественный активист Игорь Случак опубликовал пост в Facebook, где приводится ответ заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана. Судя по этому документу, девушку оштрафовали на 10 базовых, или 270 рублей.

«Естественно, у******* белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Учите свой б**** язык сами», — написала Малкина в конце 2019 года.

«Украина и Белоруссия уже вырастила поколение отборных безголовых фашистов! Обе страны стали позором и посмешищем. Потому и говорю: Мне стыдно, что 50/50 украинка/белоруска», — продолжила она в комментариях.

facebook.com/ihar.sluchak

После этого несколько пользователей соцсети написали заявления в милицию с просьбой привлечь к ответственности девушку за оскорбление белорусского языка (ст. 9.22 КоАП — «Нарушение законодательства о языках»).

Через некоторое время стало известно, что Ольга больше не работает в EPAM.