Группа IOWA выпустила новый альбом «#людимаяки»

«#людимаяки» — третий студийный альбом группы IOWA, в котором музыканты экспериментируют со звучанием, переплетая гитарные партии, ударные и электронику.

«Хочу, чтобы песни из нового альбома лечили людей, вдохновляли, — рассказала лидер группы Катя Иванчикова. — Подумала, что это обязательно должны быть танцевальные легкие песни, но желание начало исполняться не так, как я себе представила. Ко мне пришла песня для альбома, которая заставила достать то, что казалось давно не трогает, не обижает. Все от чего бежала с самого детства. Это оказалось самым ярким событие за последнее время».

«Мы ещё раз хотим сказать, что сражаться с темнотой можно только вместе, и "Маяки", одна из ключевых песен в альбоме, — способ собрать людей, которые хотят светить, но думают, что не способны повлиять на глобальные вещи. Вместе мы — маяки!» — говорят участники группы.

Новый альбом был записан в обновленном составе. Теперь в группе не три, а четыре человека: автор текстов и солистка Катя Иванчикова, автор музыки и гитарист Леонид Терещенко, диджей и барабанщик Василий Буланов, а также басист и клавишник Александр Гаврилов.