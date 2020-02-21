Иностранцы похитили три прокатных авто в Минске

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Сотрудники минского уголовного розыска задержали двоих автоворов.


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Арендаторы исчезали вместе с транспортными средствами после оформления документов, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники установили, что ко всем хищениям причастен один мужчина, который трижды приезжал в Беларусь и при каждом визите привозил с собой нового человека. Координатор обеспечивал его фальшивыми документами и платил около 250 долларов, чтобы тот оформил аренду на себя. Сам при этом всегда оставался в тени.

Таким способом было похищено три автомобиля общей стоимостью около 80 тысяч рублей. Столичные сыщики задержали координатора и подставное лицо во время четвертого визита в страну.

В последний раз такая схема в Беларуси зафиксирована два года назад.
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Тэги: прокат автомобилей прокат авто кража автомобилей Город: Минск

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