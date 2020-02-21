Лукашенко произвел назначения в Вооруженных Силах

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Александр Лукашенко 21 февраля произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил.

По сообщениюю пресс-службы президента, генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению. Первым замом ранее был нынешний начальник Генштаба Александр Вольфович.


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Начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генштаба назначен генерал-майор Руслан Косыгин. На ранее занимаемую им должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС назначен полковник Владимир Куприянюк.

На пост командующего войсками Западного оперативного командования ВС назначен полковник Виктор Гулевич. Ранее эту должность занимал нынешний министр обороны Виктор Хренин.
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Тэги: Генштаб кадровые назначения Персона: Игорь Король Александр Вольфович Руслан Косыгин Владимир Куприянюк Виктор Гулевич

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