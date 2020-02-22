В Россию не пустили партию говядины из Беларуси

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Сотрудники Россельхознадзора не впустили на территорию РФ партию говядины из Беларуси.


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Как сообщает ведомство, на трассе А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Беларусью в ППУ «Красный Камень» груз был производства Житковичского филиала Гомельского облпотребсоюза.

Как было указано в документах, 4,4 тонны говядины направлялись в Казахстан.

В Россельхознадзоре сообщили, что «часть четвертин перевозилась навалом на полу грузового отсека, а само транспортное средство находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии».

Груз возвращен отправителю.
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Тэги: Россельхознадзор Город: Брянск

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