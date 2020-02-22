СК выясняет обстоятельства гибели охотника, СМИ пишут, что его застрелил глава района

Минск, 22 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Городокском районе Витебской области.

Как сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале, вечером 21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 37-летнего мужчины во время охоты в лесном массиве Городокского района. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

«Следователями осмотрено место происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательстами. В настоящее время допрашиваются свидетели. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской», — говорится в сообщении.

По данному факту Городокским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По неофициальной информации портала tut.by , предположительно, во время охоты председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук выстрелом по неосторожности убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе.

Напомним, в начале 2017 года 57-летний житель Кобрина был осужден за причинение смерти по неосторожности. Суд Кобринского района приговорил его к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. По решению суда он лишен права заниматься охотой пять лет. С него взыскано в пользу вдовы погибшего 15 тыс. рублей в качестве материального возмещения морального вреда.