СК выясняет обстоятельства гибели охотника, СМИ пишут, что его застрелил глава района

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Минск, 22 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Городокском районе Витебской области.

Как сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале, вечером 21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 37-летнего мужчины во время охоты в лесном массиве Городокского района. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Застреливший рыбака охотник получил два года колонии

«Следователями осмотрено место происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательстами. В настоящее время допрашиваются свидетели. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской», — говорится в сообщении.

По данному факту Городокским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По неофициальной информации портала tut.by, предположительно, во время охоты председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук выстрелом по неосторожности убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе.

Напомним, в начале 2017 года 57-летний житель Кобрина был осужден за причинение смерти по неосторожности. Суд Кобринского района приговорил его к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. По решению суда он лишен права заниматься охотой пять лет. С него взыскано в пользу вдовы погибшего 15 тыс. рублей в качестве материального возмещения морального вреда.
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Тэги: охота убийство на охоте Персона: Олег Пинчук

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