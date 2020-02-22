Исследователи назвали продукты, которые приводят к раку кишечника

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Специалисты из Немецкого научно-исследовательского института рака после проведения ряда научных работ установили, что значительное количество колоректального рака связано с неправильным питанием.

Особенно подвержены риску развития злокачественных новообразований люди, разменявшие «полтинник».

Эксперты убеждены, что некоторые продукты, оказывая на кишечник раздражающее действие, провоцируют развитие воспалительных процессов, и связанных с ними заболеваний органов брюшной полости.

Наиболее уязвимы в этом плане люди, питающиеся не регулярно, употребляя при этом вредные продукты.

Именно по этой причине немецкие специалисты обращают внимание на необходимость отказаться или резко ограничить употребление следующих продуктов: переработанной мясной продукции (колбасы, сосиски, маргарин, сало и масло).

Под запрет попали продукты с высоким содержанием сахара и мучные изделия. Для сохранения здоровья кишечника стоит отказаться от употребления вредных жиров, алкоголя, соусов, копченой продукции.

Укрепить здоровье кишечника и организма в целом можно введя в свое меню квашеную капусту, морепродукты, цельнозерновые изделия, фрукты и овощи. Причем овощи гораздо полезнее в отварном виде, пишет med-heal.ru.

 

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Тэги: рак кишечника здоровье Германия

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