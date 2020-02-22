ЧМ по биатлону: французы завоевали золото в эстафете

Биатлонисты из Франции завоевали золотые медали на чемпионате мира по биатлону.

Второе место у норвежцев, третье —у немцев.

1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье, Кентен Фийон Майе): 1 час 12 минут 35.9 секунды, 0+4 (0+0 0+4);

2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё): +21.5, 1+12 (0+3 1+9);

3. Германия (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль): +36.2, 1+8 (0+3 1+5)…

9. Беларусь (Антон Смольский — 0+2, Никита Лобастов — 0+2, Роман Елётнов — 0+1, Сергей Бочарников — 0+1): +2:40.4, 0+6.

Ранее в женскую эстафету выиграли норвежки, а наши соотечественницы завершили гонку на 13-м месте.