Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Форвард национальной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наконец-то забросил юбилейную, 700-ю шайбу в сильнейшей хоккейной лиге планеты.

После покорения рубежа в 699 голов, Овечкин несколько матчей не мог забить. И вот сегодня ночью в поединке с «Нью-Джерси» он добился своего.

В «Клуб 700 голов» входят: