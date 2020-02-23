Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Форвард национальной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наконец-то забросил юбилейную, 700-ю шайбу в сильнейшей хоккейной лиге планеты.
После покорения рубежа в 699 голов, Овечкин несколько матчей не мог забить. И вот сегодня ночью в поединке с «Нью-Джерси» он добился своего.
В «Клуб 700 голов» входят:
- Уэйн Гретцки (894);
- Горди Хоу (801);
- Яромир Ягр (766);
- Бретт Халл (741);
- Марсель Дионн (731);
- Фил Эспозито (717);
- Майк Гартнер (708);
- Александр Овечкин (700).