Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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Форвард национальной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наконец-то забросил юбилейную, 700-ю шайбу в сильнейшей хоккейной лиге планеты.

После покорения рубежа в 699 голов, Овечкин несколько матчей не мог забить. И вот сегодня ночью в поединке с «Нью-Джерси» он добился своего.

В «Клуб 700 голов» входят:

  1. Уэйн Гретцки (894);
  2. Горди Хоу (801);
  3. Яромир Ягр (766);
  4. Бретт Халл (741);
  5. Марсель Дионн (731);
  6. Фил Эспозито (717);
  7. Майк Гартнер (708);
  8. Александр Овечкин (700).
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Тэги: НХЛ Персона: Александр Овечкин

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