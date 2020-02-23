Последствия стихии: черепно-мозговая травма, поваленные деревья, поврежденные авто, более ста деревень без света

Сильный порывистый ветер, о котором предупреждал Белгидромет, наделал много дел на территории страны в субботу вечером.

По информации МЧС, в половине десятого вечера ветер обрушил часть конструкции остановки на столичной улице Одинцова (недалеко от дома № 56). Черепно-мозговую травму легкой степени получила пенсионерка (она находится в больнице).

Также спасатели сообщили о пяти случаях падения деревьев в Борисовском, Волковысском, Минском и Червенском районах, в результате чего были повреждены четыре легковушки. В Гродно деревянный забор упал на авто.

Как сообщили в «Белэнерго» в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения устраняются аварийными бригадами. Так, по данным на шесть часов утра воскресенья, без света оставались 13 населенных пунктов в Витебской, Гродненской и Минской областях.

Спасатели при порывистом ветре советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; авто поставить в гараж, при его отсутствии — припарковать машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).