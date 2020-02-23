«Не намерены становиться подопытными кроликами». Брестчане не доверяют экспертам, приглашенным «АйПауэр»

Около полудня 23 февраля в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было 120 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Люди обсуждали прошедший 20 февраля в Бресте круглый стол «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека» с участием российских экспертов. Мероприятие было организовано ООО «АйПауэр» совместно с ОО «Экодом». В круглом столе намеревалась принять участие группа противников аккумуляторного завода. Однако пригласили только одного человека, и он отказался от участия.

В качестве экспертов в круглом столе приняли участие заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге Кирилл Фридман и заместитель главного инженера по экологической безопасности аккумуляторного завода ЗАО «Балтэлектро» (Санкт-Петербург) Борис Попов. Фридман по поводу аккумуляторного завода под Брестом заявил: «Если завод не работает, оценить его вредность нельзя. Можно собираться этими столами не один раз, на любом уровне. Но оценивать мы будем только бумаги, — сказал специалист. — Завод нужно запустить, провести очень хороший мониторинг атмосферного воздуха и на натурных данных в населенных пунктах сделать вывод: безопасный он или небезопасный. Нужны факты». Фридман высоко оценил проект аккумуляторного завода, который ему прислали с предприятия. По его мнению, «в проекте пятикратный запас прочности».

Собравшиеся сегодня на встречу противники завода заявили о том, что выводы российских экспертов не объективны, потому что они приглашены на круглый стол ООО «АйПауэр».

Так, брестчанин Олег Вялов считает, что «этот круглый стол не более чем показуха». «АйПауэр» себя полностью дискредитировал и таким образом пытается отмыть свою репутацию», – заявил активист.

По словам Вялова, в самом Санкт-Петербурге местные СМИ и представители общественности критически высказывались в адрес Фридмана. «Его не пнул только ленивый, потому что в России сокращаются санитарно-защитные зоны вокруг опасных химических предприятий», – отметил Вялов.

Предложение Фридмана запустить завод, чтобы посмотреть, какие выбросы от него будут, он назвал «полной несуразицей». «Завод фактически запускали — велись пусконаладочные работы. Выбросы были настолько катастрофическими, что нам даже не предоставили реальные данные. Известно, что по одному из вредных веществ зафиксированы выбросы, превышающие запланированные в 178 раз, по другому — в 30 раз», — заявил он.

В свою очередь брестчанка Нина Бондаревич считает, что «ни один здравомыслящий человек не скажет, что сначала нужно запустить завод, а потом проверить, будут ли люди от него умирать».

По словам активистки Татьяны Фесиковой, «эти приглашенные эксперты даже не обратили внимание на недостоверные данные в проектной документации завода».

«Прежде чем давать нам советы, пусть бы они разобрались сначала со своими проблемами, — заявил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. — В первом номере за 2013 год белорусского журнала «Медицинские новости» размещена статья «Клинико-токсикологическая характеристика свинца и его соединений», написанная сотрудниками Магнитогорского государственного университета. В ней, в частности, говорится, что результаты исследований последних лет, показали, что в зоне влияния аккумуляторного завода в Санкт-Петербурге у 42% обследованных детей содержание свинца в крови превышает допустимый уровень. Жители Бреста и Брестского района не намерены становиться подопытными кроликами. Мы будем добиваться окончательного закрытия аккумуляторного завода под Брестом».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На предприятии планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщали, что причиной отрицательного заключения стало предоставление недостоверных данных.