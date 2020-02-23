Минчане заняли третье место в СНГ по результатам интернет-опроса на самых мужественных мужчин
Аналитики туристической отрасли провели интернет-опрос на тему, в каком городе самые лучшие и мужественные мужчины. Рейтинг самых мужественных городов СНГ возглавила Москва.
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За Ростов-на-Дону проголосовали девять процентов, за Краснодар — восемь процентов, за Челябинск — шесть процентов, за Санкт-Петербург — пять процентов, за Казань и Уфу — по четыре процента, за Нур-Султан (ранее Астана) — три процента.
Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей портала «ТурСтат» во второй половине февраля и посвящен Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
Ранее сообщалось, что Москва признана самым интересным городом для празднования 23 Февраля.