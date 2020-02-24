«Весь заметный бизнес в Беларуси завязан на власть Лукашенко, а поэтому объединение с РФ ему не выгодно»

Белорусские экономические элиты — бизнесмены — отнесутся к идее объединения Беларуси с Россией в одно государство отрицательно. Такой вывод сделал российский политтехнолог Виталий Шкляров.

28 июня 2013 года Александр Лукашенко вручил орден Отечества III степени одному из крупнейших бизнесменов страны Александру Мошенскому / Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

В своей статье «А белорусов спросили?» в «Новой газете» он рассуждает «об ошибках имперского мышления и роли "батьки" в "единении славянских народов"».

Он предлагает порассуждать, как отнесутся белорусы к транзиту власти Владимира Путина через Союзное государство.

«Элита экономическая — бизнесмены — отнесутся однозначно отрицательно», — отмечает эксперт. Свое мнение он объясняет тем, что Беларусь и так входит в таможенный союз, а весь крупный бизнес «завязан в первую очередь на связи с Россией», поэтому более тесное политическое слияние «бизнесу не даст ничего абсолютно. Зато риски возрастут колоссально».

Шкляров утверждает, что весь более-менее заметный бизнес в Беларуси «сейчас завязан на власть Александра Лукашенко»: «Кто-то играет в хоккей, кто-то помогает решать финансовые задачи государства, кто-то в ИТ, кто-то с нефтью или калием, но так или иначе это люди, живущие в рамках понятной всем системы координат президента и его семьи».

А вот когда Лукашенко потеряет полноту власти, считает политтехнолог, в Беларусь неизбежно начнут заходить новые крупные российские игроки: «К конкуренции здесь не особенно привыкли, и местным воротилам тяжело будет с ними тягаться».

Немаловажным фактором является еще и тот аспект, что белорусские бизнесмены «прекрасно осведомлены о том, под каким прессингом находится российский бизнес»: «Даже если ты имеешь крышу в лице одной силовой структуры, это не значит, что на твои активы не позарится другая. В этом смысле белорусские коррупционные схемы намного проще и понятнее: есть один игрок, с которым надо выстраивать отношения, и если ты их выстроил — ты в безопасности».

Что же касается политических элит, то, отмечает эксперт, здесь «поляна зачищена настолько скрупулезно, что влияние любого «политика», кроме Лукашенко, сводится к статистической погрешности… Их извели полностью, как класс».

Поэтому, делает он вывод, «существующие элиты — против союзного государства, если против него Александр Лукашенко».