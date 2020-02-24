В день защитника два человека погибли на пожаре в Дзержинском районе

Трагедия произошла в деревне Новосады (Дзержинский район, Минская область).

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Как сообщили в дежурной части регионального УМЧС, сообщение о возгорании поступило 23 февраля в 04:34.

Спасатели отметили, что огонь унес жизни двух человек.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 15 пожаров, на которых погибли три человека. Еще один человек погиб в деревне Красный Двор (Витебский район). Всего с начала года огонь унес жизни 130 человек (за аналогичный период прошлого года 98).