В день защитника два человека погибли на пожаре в Дзержинском районе

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Трагедия произошла в деревне Новосады (Дзержинский район, Минская область).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в дежурной части регионального УМЧС, сообщение о возгорании поступило 23 февраля в 04:34.

Спасатели отметили, что огонь унес жизни двух человек.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 15 пожаров, на которых погибли три человека. Еще один человек погиб в деревне Красный Двор (Витебский район). Всего с начала года огонь унес жизни 130 человек (за аналогичный период прошлого года 98).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Дзержинск

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