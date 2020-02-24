В конце марта метростроевцы обещают соединить Автозаводскую и Зеленолужскую линии

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Метростроевцы обещают в конце марта соединить рельсовые пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.

Данную информацию подтвердили в УП «Минскметрострой», пишет «МН».

Ранее сообщалось, что с 25 марта по 1 апреля не будут работать станции «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная Горка».

На такую вынужденную меру принято решение пойти для того, чтобы провести необходимые работы по соединению указанных выше линий.

На этот период перевозкой займется наземный транспорт. Для этого на линии выйдут дополнительные автобусы.

Метрополитен завершает работы по введению в эксплуатацию четырех новых станций третьей линии метро. Открытие станций «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» запланировано ко Дню Независимости, который отмечается 3 июля.
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Тэги: минское метро Минский метрополитен метрострой

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