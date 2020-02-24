Дмитрий Быков выступит в Минске сразу с двумя лекциями — о Гарри Поттере и о главных для себя стихах

22 марта в Конгресс-Холле минского «Президент Отеля» состоятся две лекции российского литературоведа, писателя, журналиста, одного из авторов проекта «Гражданин поэт» Дмитрия Быкова.

В 15:00 Быков выступит с интерактивной лекцией для детей и родителей «Про Гарри Поттера».

По словам писателя, книгу о Гарри Поттере часто рассматривают как необременительное детское чтение и коммерческий продукт. Но эта книга — отличный способ познания мира и его новых, не описанных прежде закономерностей. Дмитрий Быков постарается разобраться, как Джоан Роулинг удалось создать бессмертного героя — не идеального, мучающегося, сомневающегося, колючего, но настоящего? Почему постсоветское пространство стало второй родиной Гарри Поттера? И какие пересечения из сюжета мы наблюдаем в современных реалиях?

В 18:00 начнется вторая лекция — «На самом деле мне нравилась только ты». Главные стихи». Дмитрий Быков расскажет о стихах, которые он считает для себя главными, о малоизвестных моментах своей жизни и, конечно же, ответит на вопросы зрителей. Гости вечера узнают нового Быкова, нежного и уязвимого. Увидят, что в стихах он не наступает и не обороняется, а говорит как есть — только правду.

Встреча с Дмитрием Быковым в Минске будет проходить в рамках лектория «Прямая речь», который развивает традиции умного времяпрепровождения.