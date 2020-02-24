«Белавиа» продолжает полеты в Италию, вернуть билеты можно только по правилам тарифа

Об этом говорится в комментарии авиакомпании в связи с обращениями, касающимися выполнения рейсов из Беларуси в Италию, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

«По ситуации на 24 февраля 2020 года никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет. Мы выполняем полеты по маршрутам Минск — Милан — Минск и Минск — Рим — Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме. Поэтому возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они приобретались», — подчеркивается в комментарии.

Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с его самой серьезной вспышкой в Европе. Она была зафиксирована в минувшие выходные в северных регионах страны, в Ломбардии и соседней области Венето. Телекомпания RAI сообщает, что от пневмонии, вызванной вирусом, в Италии уже скончались шесть человек. «Есть 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио», — говорится в сообщении.

Десятки городов Италии на карантине, отменен Венецианский карнавал, модельер Джорджио Армани решил провести показ при пустом зале.