В украинской тюрьме до смерти избили заключенного

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Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении шести должностным лицам.

По мнению следователей, во время пребывания в учреждении исполнения наказаний эти лица вероятно причинили заключенному смертельные телесные повреждения, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

У них проведено девять обысков, в результате которых выявлено средства совершения преступлений, а также запрещенные предметы.

Подозреваемым инкриминируется превышение служебных полномочий и убийство.
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Тэги: убийство тюрьма Город: Винница

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