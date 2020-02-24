В украинской тюрьме до смерти избили заключенного

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении шести должностным лицам.

По мнению следователей, во время пребывания в учреждении исполнения наказаний эти лица вероятно причинили заключенному смертельные телесные повреждения, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

У них проведено девять обысков, в результате которых выявлено средства совершения преступлений, а также запрещенные предметы.

Подозреваемым инкриминируется превышение служебных полномочий и убийство.