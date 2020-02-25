В Могилеве планируют открыть круглогодичный каток и крупный МФЦ
Крытый каток может появиться в 2020 году в Подниколье.
По мнению начальника управления архитектуры и градостроительства Моггорисполкома Владимира Скачека, кроме катка с освещением в парке будут выдавать напрокат коньки и затачивать их, сообщает
К реализации планируется и проект развлекательного многофункционального центра с благоустройством прилегающей территории в районе областного ДК. Объект будет состоять из нескольких корпусов, объединенных зонами рекреаций, галерей, атриумов.