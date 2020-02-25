Лукашенко назначил новых первых замов в МВД и КГБ

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Лукашенко определился с первыми заместителями глав МВД и КГБ.

Геннадий Казакевич

Бывший руководитель наркоконтроля МВД полковник Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Казакевич занимал с апреля 2017 года.

Генерал-майор Сергей Теребов назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности. С мая 2014 года Теребов работал начальником управления КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области назначен полковник Александр Мельников.

Игорь Сергеенко, который ранее являлся первым заместителем председателя КГБ, в декабре 2019 года был назначен главой Администрации президента, напоминает БелаПАН.
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Тэги: кадровые назначения МВД КГБ Персона: Геннадий Казакевич Сергей Теребов Александр Мельников Игорь Сергеенко

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