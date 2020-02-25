Лукашенко назначил новых первых замов в МВД и КГБ

Лукашенко определился с первыми заместителями глав МВД и КГБ.

Геннадий Казакевич

Бывший руководитель наркоконтроля МВД полковник Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Казакевич занимал с апреля 2017 года.

Генерал-майор Сергей Теребов назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности. С мая 2014 года Теребов работал начальником управления КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области назначен полковник Александр Мельников.