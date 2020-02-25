Фотофакт. В Антарктиде снег стал малиновым
Украинские полярники поделились снимками, на которых видно, что снежный покров в Антарктиде приобрел малиновый цвет. Ученые назвали причину этого явления.
Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел малиновый цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова. Соответствующее разъяснение
Окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.
Полярники добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.
В ведомстве отметили, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и, например, в Альпах.