Фотофакт. В Антарктиде снег стал малиновым

Украинские полярники поделились снимками, на которых видно, что снежный покров в Антарктиде приобрел малиновый цвет. Ученые назвали причину этого явления.

Facebook / Міністерство освіти і науки України

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел малиновый цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова. Соответствующее разъяснение появилось на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Полярники добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

В ведомстве отметили, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и, например, в Альпах.