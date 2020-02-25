После открытия участка третьей линии метро маршруты наземного транспорта не изменятся

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Изменять наземные маршруты общественного транспорта Минска в связи с открытием в этом году участка третьей линии метрополитена не планируется.

«В части открытия третьей линии метро, которое планируется в этом году, мы никаких революционных действий не планируем совершать в маршрутной сети, как это было при открытии метрополитена в Малиновке, микрорайоне Юго-Запад в 2013—2014 годах», — сообщил заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок предприятия «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.

Он отметил, что первый участок третьей линии состоит всего лишь из четырех станций — от «Ковальской Слободы» до «Юбилейной площади» — и не дублируется маршрутами наземного транспорта.

«Там будут если только какие-то локальные изменения в плане корректировки интервала движения, не более того», — подчеркнул специалист.

«Зеленолужская» линия Минского метрополитена будет иметь 14 станций и растянется на 17,2 км. Она соединит северные и южные районы Минска с центром, напоминает БелаПАН.
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Тэги: минское метро общественный транспорт Персона: Алексей Косинский Город: Минск

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