15 долларов за баррель: Беларусь и Россия нашли консенсус в вопросе компенсации за грязную нефть

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную нефть». Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, протокол был подписан на прошлой неделе в Москве.

25 февраля в Минске зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал узкому кругу журналистов, что согласно протоколу компенсации за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» составят 15 долларов за баррель.

«Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью. Это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — цитирует Сизова ТАСС .

Напомним, в апреле 2019 года «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того, как иностранные потребители отказались принимать некачественное сырье, транзит по нефтепроводу «Дружба» был временно приостановлен. В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.

Александр Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов.

Оценкой ущерба от аварии на «Дружбе» занималась рабочая группа, созданная Беларусью и Россией. В концерне «Белнефтехим» рассчитывали до конца 2019 года получить компенсацию основной массы потерь из-за поставок грязной нефти, однако в этот срок решить вопрос не удалось.

14 февраля, посещая Светлогорск, глава государства пообщался с работниками местного ЦКК. На встрече он заявил, что если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах, то Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба».

«Через Беларусь на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти, и они не имеют никаких проблем. Загадили грязной нефтью — до сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил Лукашенко.