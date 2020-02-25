Глава Минздрава пообещал белорусам к 2022 году новую «скорую помощь»

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До 2022 года служба скорой медицинской помощи в Беларуси будет полностью переоснащена и укомплектована.

Как заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник перед началом итоговой коллегии министерства 25 февраля, кадровая проблема в службе скорой помощи на сегодня действительно есть.


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«У нас есть четкое поручение главы государства к 2022 году обеспечить стопроцентное укомплектование службы кадрами и провести переоснащение ее материально-технической базы», — сказал чиновник.

Сейчас утверждается концепция развития службы скорой медицинской помощи Минской области, есть концепция развития столичной службы и в целом по республике, подчеркнул Караник.

Планируется закупка большого количества подвижного состава, дооснащение машин всем необходимым оборудованием.

Увеличены нормативы обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи на количество жителей.


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Служба переходит на централизованные пункты управления, добавил министр.

«Мы хотим, чтобы на Минскую область был единый центр управления, который в режиме реального времени будет получать информацию о месте нахождения бригад скорой помощи и месте нахождения пациента, который осуществляет вызов. Это обеспечит выдерживание норматива двадцатиминутного прибытия бригады в любом случае», — сказал он.

Председатель главного управления по здравоохранению Минской области Наталья Боярская, выступая на коллегии с докладом, сообщила, что укомплектованность врачами службы скорой помощи в столичном регионе составляет 74%.
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Тэги: здравоохранение скорая помощь медицина Минздрав Персона: Наталья Боярская Владимир Караник

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