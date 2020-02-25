Глава Минздрава пообещал белорусам к 2022 году новую «скорую помощь»

До 2022 года служба скорой медицинской помощи в Беларуси будет полностью переоснащена и укомплектована.

Как заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник перед началом итоговой коллегии министерства 25 февраля, кадровая проблема в службе скорой помощи на сегодня действительно есть.

«У нас есть четкое поручение главы государства к 2022 году обеспечить стопроцентное укомплектование службы кадрами и провести переоснащение ее материально-технической базы», — сказал чиновник.

Сейчас утверждается концепция развития службы скорой медицинской помощи Минской области, есть концепция развития столичной службы и в целом по республике, подчеркнул Караник.

Планируется закупка большого количества подвижного состава, дооснащение машин всем необходимым оборудованием.

Увеличены нормативы обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи на количество жителей.

Служба переходит на централизованные пункты управления, добавил министр.

«Мы хотим, чтобы на Минскую область был единый центр управления, который в режиме реального времени будет получать информацию о месте нахождения бригад скорой помощи и месте нахождения пациента, который осуществляет вызов. Это обеспечит выдерживание норматива двадцатиминутного прибытия бригады в любом случае», — сказал он.

Председатель главного управления по здравоохранению Минской области Наталья Боярская, выступая на коллегии с докладом, сообщила, что укомплектованность врачами службы скорой помощи в столичном регионе составляет 74%.