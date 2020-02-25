Зарезал бабушку и чуть не зарубил дядю: 19-летнего брестчанина подозревают в страшном преступлении

19-летнего жителя Бреста подозревают в совершении страшного преступления, сообщает Следственный комитет.

Как отмечается, молодой человек 16 февраля «заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом». Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью — пенсионерка умерла на месте.

На этом его злодеяния не закончились. Зайдя в подвал со своим 47-летним дядей, брестчанин попытался убить еще одного родственника, зарубив его топором. Однако мужчина вовремя сориентировался и дал отпор племяннику.

Совершенные преступления, которые следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 139 (Убийство) и ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст.139 (Покушение на убийство двух лиц) УК, задержанный объяснил наличием давних конфликтов с родственниками.