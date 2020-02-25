Политзаключенного Жемчужного перевели из колонии в СИЗО в могилевскую тюрьму

Политзаключенного Михаила Жемчужного перевели из исправительной колонии №9 в Горках в тюрьму №4 в Могилеве, а затем — поместили в следственный изолятор №2 в Витебске.

Об этом сообщает правозащитный сайт palitviazni.info со ссылкой на витебского правозащитника Леонида Светика, который получил письмо от Жемчужного.

«Сейчас я нахожусь в могилевской тюрьме на этапе в витебский СИЗО № 2, — написал заключенный. — По итогам моих заявлений и жалоб в различные инстанции, начиная со Следственного комитета и заканчивая Администрацией президента, наконец началось предварительное расследование по моим делам».

«Меня вызвал следователь на допрос, речь, возможно, идет о моем полном оправдании по всем трем приговорам. И я эту ситуацию постараюсь использовать по максимуму, хотя, по-видимому, не успею все сделать за тот срок, который мне осталось отсидеть. А это около года», — пишет Жемчужный.

По словам Светика, предварительным расследованием будет заниматься управление СК по Витебской области. Правозащитник предположил, что Жемчужный смог доказать факты нарушений процессуального законодательства, допущенные прежним следствием.

Более позднее письмо от Жемчужного Светик получил уже из следственного изолятора в Витебске. Заключенный пишет, что находится в камере один, а условия содержания в СИЗО в целом значительно лучше, чем в колонии в Горках или в тюрьме в Могилеве. Жемчужный также написал, что администрация горецкой колонии за последнее время «вынесла более 70 нарушений режима за отказ направляться в отряд», где отбывали наказание осужденные с так называемым низким статусом.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель.

Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. Участвовал в деятельности правозащитной организации «Платформа», которая занималась проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы. После ликвидации «Платформы» стал соучредителем новой организации — «Платформ инновейшн».

Жемчужный был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусские правозащитные организации признали Жемчужного политическим заключенным. Они считают, что тюремный срок он получил за правозащитную деятельность.