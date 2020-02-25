Государство стало меньше платить бюджетникам зарплату

По данным официальной статистики, в бюджетных организациях номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 895,9 рубля, что на 97,2 рубля, или на 9,8%, меньше, чем в декабре 2019-го.

Реальная зарплата в бюджетных организациях в январе 2020-го по сравнению с январем 2019-го увеличилась на 12,8%, по сравнению с декабрем 2019-го уменьшилась на 10,6%.

Для сравнения: номинальная начисленная средняя зарплата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе 2020-го составила 1.118,1 рубля, что на 120,6 рубля, или на 9,7%, меньше, чем в декабре 2019-го.

Соотношение зарплаты работников бюджетных организаций к зарплате по республике составило 80,1% (в январе 2019-го — 76,9%).

Как прокомментировали в Минтруда, «снижение зарплат в январе не связано с введением с 1 января новых условий оплаты труда в бюджетной сфере».

«Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит сезонный характер. В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе данные выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте», — отметили в ведомстве.